Защитник сборной Италии и Болоньи Риккардо Калафьори может летом сменить не только клуб, но и чемпионат.

Итальянец стал одним из открытий группового этапа Евро-2024. Риккардо Калафьори является одним из активов Болоньи, которая может выручить за его трансфер внушительные средства.

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Тьягу Мотта летом покину "красно-синих" и возглавил Ювентус. Считалось, что итальянский специалист заберет Калафьори с собой в столицу Пьемонта. Однако, как сообщает La Gazzetta dello Sport, конкуренцию Ювентусу составит Реал, который заинтересовался возможностью подписать игрока.

Болонья впервые пробилась в Лигу чемпионов, поэтому хотела бы удержать защитника в своей команде. Но в клубе понимают, что это будет очень трудно. "Красно-синие" могут запросить за Риккардо около 40 миллионов евро.

Отмечается, что Тоттенхэм уже рассматривает вариант с трансфером защитника.

Калафьори перешел в Болонью из Базеля в 2023 году. В целом он сыграл свою команду в 33 матчах, в которых забил два гола и отдал пять ассистов.

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