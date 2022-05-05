Нападающий Челси попал в сферу интересов королевского клуба, который ищет замену 34-летнему Кариму Бензема. Флорентино Перес видит в Лукаку альтернативу Эрлингу Холанду, которого Реалу, похоже, подписать не удастся.

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В то же время, президент мадридцев не уверен, что 28-летний бельгиец соответствует уровню Реала. Агент Лукаку неоднократно заявлял, что форвард мечтает играть за "сливочных", сообщает Defensa Central.

Интересно, что мадридцы могут стать конкурентом Барселоне в потенциальной борьбе за бельгийца. "Сине-гранатовые" тоже считают Ромелу альтернативой Левандовски и Холанду.

Сезон 2021/22 сложно назвать удачным для Лукаку. Он рассорился с Томасом Тухелем, потерял статус основного игрока и забил всего 12 голов во всех турнирах. Летом 2021-го Челси выложил за него 113 млн евро, а контракт бельгийца с лондонским клубом рассчитан до лета 2026 года.

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