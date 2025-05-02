На фоне постоянных травм защитников в текущем сезоне мадридцы летом планируют усилить линию обороны. Как сообщает Diario AS, целью Реала стал Альваро Каррерас.

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У 22-летнего защитника в контракте с Бенфикой есть пункт об уходе за 60 миллионов евро. Впрочем, у "сливочных" есть шанс получить игрока за значительно меньшую сумму. Дело в том, что в Португалию Каррерас переехал из Манчестер Юнайтед. Манкунианцы по соглашению имеют право приоритетного выкупа за 18 млн евро.

Руководство Реала считает, что английский клуб может поучаствовать в этом трансфере. Манчестер Юнайтед, который не рассчитывает на защитника, может выкупить его у Бенфику, а затем продать в Мадрид, заработав около 30 млн.

Напомним, Каррерас присоединился к команде Анатолия Трубина в 2024 году. Всего он сыграл за Бенфику в 63 матчах, забив пять голов и отдав шесть ассистов.

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