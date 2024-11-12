Защитник Ромы Марио Эрмосо попал в поле зрения Реала, который ищет возможности для укрепления обороны.

Бывшая звезда Атлетико стал одним из потенциальных вариантов для усиления защиты команды Карло Анчелотти, сообщает Marca.

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Эрмосо – воспитанник Реала, раскрылся в Эспаньоле, а звездой стал в составе Атлетико, с которым однажды выиграл золотые медали чемпионата Испании. Этим летом защитник подписал контракт с Ромой как свободный агент. Соглашение Марио с римским клубом будет действовать три сезона.

Отмечается, что несмотря на хорошую адаптацию в Италии, Эрмосо не скрывает желания вернуться в Ла Лигу.

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