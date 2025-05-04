Реал нацелился на капризную звезду Милана на фоне кадровой катастрофы – экс-игрок "бланкос" может вернуться в Мадрид
Реал активно изучает варианты для усиления линии обороны летом после ужасного периода.
"Сливочные" весь текущий сезон страдали от травм защитников. Зимой Реал не захотел совершать трансфер на эту позицию, но время показало, что необходимо усилить оборону.
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Как сообщает AS, одним из вариантов для мадридцев является Тео Эрнандес из Милана. Считается, что для "сливочных" этот трансфер соответствовал бы по нескольким желаемым параметрам: возраст, условия контракта и легкая адаптация.
Тео Эрнандес ранее выступал за Реал в сезоне-2017/18. В Милан он переехал именно из Мадрида. Действующее соглашение француза с "россонери" действует до 2026 года.
В общем Тео сыграл за Милан в 259 матчах, в которых забил 34 гола и отдал 45 ассистов.
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