"Сливочные" весь текущий сезон страдали от травм защитников. Зимой Реал не захотел совершать трансфер на эту позицию, но время показало, что необходимо усилить оборону.

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Как сообщает AS, одним из вариантов для мадридцев является Тео Эрнандес из Милана. Считается, что для "сливочных" этот трансфер соответствовал бы по нескольким желаемым параметрам: возраст, условия контракта и легкая адаптация.

Тео Эрнандес ранее выступал за Реал в сезоне-2017/18. В Милан он переехал именно из Мадрида. Действующее соглашение француза с "россонери" действует до 2026 года.

В общем Тео сыграл за Милан в 259 матчах, в которых забил 34 гола и отдал 45 ассистов.

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