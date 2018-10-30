Реал нацелился на хавбека Ривер Плейт Паласиоса – известная сумма возможного трансфера

Полузащитник Ривер Плейт Есекиель Паласиос может продолжить карьеру в мадридском Реале.
Руководство Реала намерено усилить команду аргентинским талантом Есекиелем Паласиосом, сообщает издание TyС Sports.
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"Сливочные" готовы заплатить за 20-летнего хавбека 20 млн евро, хотя отступные игрока составляют 15 млн. Такое расхождение возникает из-за того, что ФК Ривер Плейт принадлежит только 75% прав на игрока.
Соглашение между клубами может быть подписано уже летом 2019 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провел девять матчей в чемпионате Аргентины в составе Ривер Плейт, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.
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