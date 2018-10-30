toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ВИШАЙ ШРИВАДДАНАПРАБХА

Реал нацелился на хавбека Ривер Плейт Паласиоса – известная сумма возможного трансфера

11:13 77 Читати українською
Реал нацелился на хавбека Ривер Плейт Паласиоса – известная сумма возможного трансфера
Есекиель Паласиос / Фото ФК Ривер Плейт

Полузащитник Ривер Плейт Есекиель Паласиос может продолжить карьеру в мадридском Реале.

Руководство Реала намерено усилить команду аргентинским талантом Есекиелем Паласиосом, сообщает издание TyС Sports.

Реал официально уволил Лопетеги и определился с временной заменой

"Сливочные" готовы заплатить за 20-летнего хавбека 20 млн евро, хотя отступные игрока составляют 15 млн. Такое расхождение возникает из-за того, что ФК Ривер Плейт принадлежит только 75% прав на игрока.

Соглашение между клубами может быть подписано уже летом 2019 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел девять матчей в чемпионате Аргентины в составе Ривер Плейт, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Кальдерон: Увольнение Лопетеги из Реала – еще одна прихоть Переса

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Ривер Плейт Ривер Плейт Есекиель Паласиос Есекиель Паласиос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
10
мин
Минай
14:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук