Реал нацелился на хавбека Ривер Плейт Паласиоса – известная сумма возможного трансфера

Полузащитник Ривер Плейт Есекиель Паласиос может продолжить карьеру в мадридском Реале.

Руководство Реала намерено усилить команду аргентинским талантом Есекиелем Паласиосом, сообщает издание TyС Sports.

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"Сливочные" готовы заплатить за 20-летнего хавбека 20 млн евро, хотя отступные игрока составляют 15 млн. Такое расхождение возникает из-за того, что ФК Ривер Плейт принадлежит только 75% прав на игрока.

Соглашение между клубами может быть подписано уже летом 2019 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел девять матчей в чемпионате Аргентины в составе Ривер Плейт, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

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