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Реал нацелился на Фелипе Андерсона

16:47 38 Читати українською
Реал нацелился на Фелипе Андерсона
Фелипе Андерсон / соцсети

Мадридский Реал определился с заменой Эден Азар, если провалится летний трансфер бельгийца.

Челси уже отклонил предложение Реала в размере 60 млн фунтов в этом месяце и дал понять, что рассчитывает получить минимум вдвое большую сумму, сообщает Sky Sports.

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У Азара заканчивается контракт в этом июне и бельгиец не желает его продолжать. Однако Челси попытается сохранить свой состав из-за трансферного бана и всеми силами попытается удержать лидера "аристократов".

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Именно поэтому Реал переключил свое внимание на партнера Андрея Ярмоленко по Вест Хэму – Фелипе Андерсона. Сообщается, что за бразильца "сливочные" готовы отдать 65 млн фунтов. Фелипе присоединился к составу "молотобойцев" прошлым летом за 33 млн фунтов.

В этом сезоне Андерсон сыграл 31 матч в АПЛ, забив 8 голов и отдав 6 голевых передач.

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