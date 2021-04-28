Форвард Айнтрахта Андре Силва заинтересовал Реал, сообщает Bild.

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Руководство мадридского клуба готово заплатить "орлам" за португальца 40 млн евро. Чтобы сэкономить на трансфере Реал хочет продать Айнтрахту за 20 млн нападающего Луку Йовича, который сейчас выступает за немецкий клуб на правах аренды. Напомним, в 2019-м мадридцы приобрели Йовича у Айнтрахта за 63 млн евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Силва провел 29 матчей, в которых отметился 25-ю голами.

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