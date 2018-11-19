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Реал нацелился на Джеко – скауты мадридцев посетили поединок Боснии и Герцеговины против Испании

18 ноября 23:01 25 Читати українською
Реал нацелился на Джеко – скауты мадридцев посетили поединок Боснии и Герцеговины против Испании
Эдин Джеко / Фото ФК Рома

Нападающий Ромы Эдин Джеко попал в круг интересов мадридского Реала.

Товарищеский матч Испания – Босния и Герцеговина посетили скауты мадридского Реала, сообщает AS.

Реал может подписать Кавани уже зимой

По информации издания, представители мадридцев интересуются форвардом гостей Эдином Джеко.

Руководство "королевского клуба" намерено усилить атакующее звено уже во время зимнего трансферного окна и сейчас определяется с кандидатом.

После 12-ти туров чемпионата Испании Реал занимает 6-ю строчку турнирной таблицы, имея в активе 20 очков.

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