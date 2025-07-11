Реал на пороге подписания одноклубника Трубина – МЮ стоит на пути 50-миллионного трансфера
Защитник Бенфики Альваро Каррерас, похоже, уже на пороге переезда в Испанию.
Реал достиг принципиальной договоренности с Бенфикой по трансферу левого защитника Альваро Каррераса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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По данным источника, стороны согласовали условия перехода, оценив его в 50 миллионов евро. Сумма будет уплачена несколькими траншами, а не полностью сразу, как предусматривала клаусула.
Сейчас мадридцев сдерживает лишь одна преграда – Манчестер Юнайтед еще не решил, активировать ли право обратного выкупа, прописанное в контракте игрока. Если англичане не воспользуются этой опцией в ближайшее время, Каррерас отправится в столицу Испании для прохождения медосмотра и заключения сделки.
Отметим, что Каррерас провел в составе Бенфики 66 матчей, в которых отметился 5 мячами и 6 ассистами.
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