Защитник Бенфики Альваро Каррерас, похоже, уже на пороге переезда в Испанию.

Реал достиг принципиальной договоренности с Бенфикой по трансферу левого защитника Альваро Каррераса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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По данным источника, стороны согласовали условия перехода, оценив его в 50 миллионов евро. Сумма будет уплачена несколькими траншами, а не полностью сразу, как предусматривала клаусула.

Сейчас мадридцев сдерживает лишь одна преграда – Манчестер Юнайтед еще не решил, активировать ли право обратного выкупа, прописанное в контракте игрока. Если англичане не воспользуются этой опцией в ближайшее время, Каррерас отправится в столицу Испании для прохождения медосмотра и заключения сделки.

Отметим, что Каррерас провел в составе Бенфики 66 матчей, в которых отметился 5 мячами и 6 ассистами.

EXCL: Álvaro Carreras to Real Madrid, here we go! Verbal agreement in place between Real and Benfica.



Real negotiated to pay €50m in multiple installments instead of one-payment clause.



As soon as Man Utd confirm they don’t activate buy back clause, Álvaro will travel. pic.twitter.com/j0dWqC9zXe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025

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