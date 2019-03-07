toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСИ - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Реал на месяц потерял Васкеса и Карвахаля из-за травм

17:27 4 Читати українською
Реал на месяц потерял Васкеса и Карвахаля из-за травм
Дани Карвахаль и Лукас Васкес / фото из соцсетей

Реал сообщил о характере травм защитника Даниэля Карвахаля и вингера Лукаса Васкеса.

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

Официальный сайт мадридцев информирует о том, что Карвахаль получил разрыв прямой мышцы второй степени. Васкес также повредил мышцу, но его разрыв оценен как повреждение первой степени.

Фанаты Реала назвали главного виновника в провальном сезоне – неожиданный выбор

По информации Marca, защитник может пропустить как минимум месяц. Вингер выбыл до конца марта, он может сыграть 31-го с Уэской ​​в Ла Лиге. Оба футболиста не помогут сборной Испании в матчах против Норвегии и Мальты.

Напомним, Васкес был заменен в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Аяксом (1:4). Карвахаль смог доиграть встречу до конца.

Катастрофа, которой Реал не видел за свои 117 лет: вспоминая тренера Ярмоленко, Роналду и еще 10 удивительных фактов

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Даниэль Карвахаль Лукас Васкес Лукас Васкес Реал Мадрид - Аякс
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
14
мин
Челси
22:00
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук