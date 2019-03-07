Реал на месяц потерял Васкеса и Карвахаля из-за травм

Реал сообщил о характере травм защитника Даниэля Карвахаля и вингера Лукаса Васкеса.

Официальный сайт мадридцев информирует о том, что Карвахаль получил разрыв прямой мышцы второй степени. Васкес также повредил мышцу, но его разрыв оценен как повреждение первой степени.

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По информации Marca, защитник может пропустить как минимум месяц. Вингер выбыл до конца марта, он может сыграть 31-го с Уэской ​​в Ла Лиге. Оба футболиста не помогут сборной Испании в матчах против Норвегии и Мальты.

Напомним, Васкес был заменен в первом тайме матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Аяксом (1:4). Карвахаль смог доиграть встречу до конца.

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