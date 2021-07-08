Мадридский коллектив использует европейское первенство для поиска усиления. На радаре уже оказался ряд футболистов.

"Сливочные" во время чемпионата Европы следили за семью игроками. Процесс наблюдения за одними начался еще до Евро, на других обратили внимание уже во время турнира, утверждает fichajes.

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По информации источника, в список потенциальных новичков вошли испанцы Пау Торрес (Вильярреал), Дани Ольмо (РБ Лейпциг), Ферран Торрес (Манчестер Сити) и Фабиан Руис (Наполи), англичане Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) и Калвин Филлипс (Лидс), а также итальянец Леонардо Спинацолла (Рома).

Заметим, Евро-2020 не завершилось еще для Стерлинга и Филлипса, которые 11 июля в финале сойдутся с Италией. Спинацолла, представляющий "Скуадру Адзурру", не сыграет в решающем матче из-за травмы.

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