Серьезная травма и операция капитана стали очень неуместными на фоне сложных переговоров с клубом, сообщает Marca.

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Рамос уже пропустил почти месяц, а после хирургического вмешательства рискует пролежать в лазарете еще два. Это будет самое длинное отсутствие центрбека за всю карьеру, потому Реал получит достаточно времени, чтобы оценить действия команды без лидера. Рамос должен вернуться в апреле, однако вряд ли он подпишет новый контракт до того времени. Клуб может заморозить любые переговоры, пока защитник полноценно не вернется на поле.

Добавим, что Рамос выступает за мадридский клуб с лета 2005-го. В футболке "галактикос" он провел 668 матчей, отличился 100 голами и 40 ассистами.

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