Назначение Массимилиано Аллегри пока не дало должного результата. Если же наладить дела не удастся, придется столкнуться с последствиями. Потенциальное непопадание в ЛЧ заставит продавать игроков.

Ювентус досрочно расторгнет контракт с Рэмзи

Одним из заинтересованных в таком сценарии является Реал. По информации El Nacional, в поле зрения мадридцев всего один футболист туринцев – Федерико Кьеза. Прошлым летом Ювентус уже отклонил предложение по итальянцу в размере 80 млн евро. Однако потеря доходов от Лиги чемпионов может изменить ситуацию.

Добавим, что в нынешнем сезоне Федерико Кьеза сыграл за "Ювентус" 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал один результативный пас. После 12-ти туров Серии А "бьянконери" занимают 8-е место в турнирной таблице.

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