Защитник Реала Винисиус Тобиас, права на которого принадлежат Шахтеру, продолжает завоевывать свое место в составе молодежки мадридского клуба.

Тобиас продолжает завоевывать свое место в составе Реала Кастильи и Реала U-18, поэтому мадридцы думают о выкупе защитника, сообщает Fichajes.

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Отмечается, что в клубе видят прогресс бразильца, что и побуждает выкупить правого защитника у Шахтера. Сумма трансфера может составить от 15 до 20 млн. евро. Интересно, что Тобиас ни разу не сыграл ни за основу Реала, ни за основу Шахтера.

Напомним, Тобиас перебрался в Реал в апреле из-за войны в Украине. В текущем сезоне Винисиус сыграл за Реал Кастилья в 5 матчах, не отличившись результативными действиями.

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