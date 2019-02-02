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Реал может включить Бензема в трансфер Неймара

18:23 140 Читати українською
Реал может включить Бензема в трансфер Неймара
Неймар и Карим Бензема / Коллаж Goal

Французский форвард Реала Карим Бензема может вернуться на родину.

Руководство Реала готово на отчаянные поступки для подписания звездного форварда ПСЖ Неймара.

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Мадридцы намерены предложить действующему чемпиону Франции 120 млн евро и Карима Бензема за бразильца, сообщает издание Goal.

На трансфере настаивает лично президент Реала Флорентино Перес.

Контракт Бензема с Реалом действует до лета 2021, а Неймара с ПСЖ – до июля в 2022-го.

Ранее сообщалось, что форвард ПСЖ хочет вернуться в Барселону, которую покинул в 2017 году за 222 млн евро.

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