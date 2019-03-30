Реал может вернуть Лунина на следующий сезон – конкурентом украинца интересуется Базель

Третий голкипер Реала Лука Зидан может уже в ближайшее межсезонье покинуть Мадрид. В услугах 20-летнего вратаря заинтересован швейцарский Базель.

Швейцарский Базель заинтересован в подписании вратаря Реала Луки Зидана. 20-кратный чемпион Швейцарии планирует сделать ставку на молодежь и видит в лице сына Зинедина Зидана оптимальный вариант на позицию голкипера.

Контракт 20-летнего француза истекает летом этого года, а "бланкос" пока не предложили голкиперу новое соглашение. Впрочем, официального предложения от Базеля Зидан-джуниор пока не получал, утверждает Bernabeu Digital.

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Возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера Реала никак не повлияло на положение Зидана-младшего. В текущем сезоне Лука не сыграл ни одного матча за первую команду, ограничившись лишь несколькими попаданиями в заявку. Сын Зинедина Зидана выступает в составе Кастильи (молодежной команды "сливочных"), пропустив 30 голов в 23-х поединках.

Кроме Базеля, за ситуацией Зидана-младшего следят несколько клубов из Франции и Италии, названия которых не уточняются.

Напомним, что именно Лука Зидан является конкурентом Андрея Лунина за место в Реале. Украинец до лета выступает на правах аренды в составе Леганеса, за который провел всего 5 матчей. Потенциальный уход французского вратаря может побудить руководство Реала вернуть Лунина на следующий сезон. Однако не стоит забывать, что из состава Реала никуда не делись Тибо Куртуа и Кейлор Навас...

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