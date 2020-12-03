Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Реал – Боруссия М может стать решающим для Зинедина Зидана. Если мадридцы не обыграют немецкий клуб, то французский специалист будет вынужден искать новое место работы, сообщает Cadena Ser.

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В группе В все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф, лидирует Боруссия М с 8-ю очками, следом идут Шахтер и Реал, у которых по 7 зачетных баллов, а замыкает квартет Интер (5 очков).

В Ла Лиге королевский клуб также не впечатляет, после 10-ти туров мадридцы расположились на 4-й строчке.

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