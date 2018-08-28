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Реал может "сорвать" переход Мариано Диаса в Севилью

12:25 31 Читати українською
Реал может "сорвать" переход Мариано Диаса в Севилью
Мариано Диас / ФК Лион

Форвард Лиона Мариано Диас все еще может вернуться в мадридский Реал несмотря на слухи о трансфере в Севилью.

Мадридский Реал может вернуть Мариано Диаса и заблокировать его трансфер в Севилью, сообщает Marca. Королевский клуб имеет первоочередное право выкупа игрока в течение 48 часов после согласования трансфера.

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Также есть условие, по которому "сливочные" получат 12 млн евро после перепродажи доминиканца в другой клуб. Севилья готова заплатить больше 30 млн евро.

Мариано Диас в сезоне 2017/2018 забил 18 голов и отдал 4 ассиста за Лион в чемпионате Франции. Подопечные Брюно Женезио заняли 3 место в турнирной таблице и пробились в Лигу чемпионов.

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