Реал может шокировать Барселону – мадридцы планируют перехватить Рабьо

Реал намерен преподнести Барселоне впечатляющий "сюрприз".

Хавбек ПСЖ Адриен Рабьо может стать одним из самых неожиданных летних трансферов Реала, сообщает AS.

Атлетико нацелился на Рабйо

Источник заявляет, что у Рабьо уже может быть заключено предварительное соглашение со "сливочными".

Контракт 23-летнего француза с парижским клубом рассчитан до 30 июня, после чего игрок получит статус свободного агента. Ранее в СМИ сообщалось, что Адриен уже длительное время ведет переговоры с Барселоной, чтобы продолжить карьеру в каталонской команде.

В текущем сезоне Лиги 1 Рабьо провел лишь 14 матчей из-за конфликта с руководством клуба.

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