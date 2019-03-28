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Реал может шокировать Барселону – мадридцы планируют перехватить Рабьо

14:10 37 Читати українською
Реал может шокировать Барселону – мадридцы планируют перехватить Рабьо
Адриен Рабьо / Фото Samaa TV

Реал намерен преподнести Барселоне впечатляющий "сюрприз".

Хавбек ПСЖ Адриен Рабьо может стать одним из самых неожиданных летних трансферов Реала, сообщает AS.

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Источник заявляет, что у Рабьо уже может быть заключено предварительное соглашение со "сливочными".

Контракт 23-летнего француза с парижским клубом рассчитан до 30 июня, после чего игрок получит статус свободного агента. Ранее в СМИ сообщалось, что Адриен уже длительное время ведет переговоры с Барселоной, чтобы продолжить карьеру в каталонской команде.

В текущем сезоне Лиги 1 Рабьо провел лишь 14 матчей из-за конфликта с руководством клуба.

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