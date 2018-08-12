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Реал может сделать Азара самым дорогим футболистом в истории

12:36 359 Читати українською
Реал может сделать Азара самым дорогим футболистом в истории
Эден Азар / Фото ФК Челси

Мадридский Реал не теряет надежд подписать полузащитника Челси Эдена Азара.

Реал готовит новое предложение для Челси по Азару, которая может затмить весь трансферный рынок, сообщает Daily Express.

По информации издания, лондонский клуб сможет получить невероятные 224 млн евро за 27-летнего полузащитника.

Челси боится, чтобы Азар не поступил как Куртуа из-за желания перейти в Реал

Если трансфер состоится, то Азар автоматически станет самым дорогим игроком в истории футбола. Предыдущий рекорд принадлежит Неймару, который перешел из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 34 матчах (28 – в основе), забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Англия Главное Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Челси Эден Азар Эден Азар Челси Челси
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