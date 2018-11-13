Реал может приобрести Санчеса, – El Chiringuito

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес может покинуть Туманный Альбион.

Чилиец недоволен своим положением в Манчестер Юнайтед из-за нехватки игровой практики и недоразумения с наставником команды Жозе Моуринью, и хочет покинуть команду в поисках нового вызова в карьере.

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По информации El Chiringuito, агент Санчеса Фернандо Феличевич готов предложить услуги Алексиса мадридскому Реалу, которому не хватает лидера на поле после ухода Роналду в Ювентус.

Ранее сообщалось, что Санчес хочет перейти в ПСЖ, однако препятствием для возможного трансфера может стать финансовый фэйр-плей.

Нападающий перешел в МЮ из Арсенала в январе 2018 года. В этом сезоне чилиец сыграл 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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