Вылет "сливочных" из Лиги чемпионов может стоить Карло Анчелотти работы. Не исключено, что итальянский специалист покинет Реал еще до конца текущего сезона.

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Как сообщает Relevo, руководство мадридцев может уволить Анчелотти после матча с Атлетиком. Ранее была информация, что окончательное решение относительно будущего тренера будет принято по результатам финала Кубка Испании (26 апреля) против Барселоны.

Напомним, что сейчас Реал отстает от "кулес" на семь очков в турнирной таблице Ла Лиги. "Сливочные" сыграют с Атлетиком сегодня, 20 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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