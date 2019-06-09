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Реал может представить Азара без игрового номера

15:43 61 Читати українською
Реал может представить Азара без игрового номера
Эден Азар / Reuters

Бельгиец не спешит выбирать номер для выступлений за мадридский гранд.

На официальной презентации в Реале Эден Азар может выступить без номера на футболке, информирует в твиттере журналист Кристоф Террье.

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Звездный новичок еще не определился, какие цифры хочет носить на спине в следующем сезоне. Десятый номер, под которым Азар играл за Челси, занят Лукой Модричем, а "семерка", которую прогнозируют СМИ, у Мариано Диаса.

Напомним, презентация игрока сборной Бельгии состоится в четверг, 13 июня, сразу после прохождения медицинского теста.

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