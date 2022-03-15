Реал финансово способен потянуть два топ-трансфера за одно лето. Ла Лига опубликовала новый лимит зарплат, согласно которому Мадрид должен уложиться в 739 млн евро. Летом клуб разгрузит ведомость после ухода Бейла, Иско и Марсело, поэтому сможет спокойно подписать и Мбаппе, и Холанда.

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Француз придет свободным агентом – Реал выплатит только подписной бонус. А вот за норвежца придется выложить немало. Реал готов инвестировать в Холанда 300 миллионов евро, сообщает Goal. В эту сумму входит клаусула для Боруссии Д за переход и зарплата Эрлинга за 5 лет.

По информации источника, Реал не будет бороться с Манчестер Сити за форварда, но надеется, что Холанд сам выберет вариант с Испанией. Авторитетный журналист Хосе Феликс Диас информирует, что Эрлинг как раз и хочет поиграть где-то еще, прежде чем окажется в АПЛ – сильнейшей лиге мира.

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