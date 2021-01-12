"Рамос в итоге продлит контракт с Реалом. Но если этого не произойдет, то обе стороны допустят ошибки.

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Такая же ситуация была с Криштиану Роналду. Тогда Реал остался без Лиги чемпионов, а Криштиану – без "Золотого мяча", – цитирует Вальдано Mundo Deportivo.

Напомним, действующий контракт 34-летнего Серхио с мадридцами завершается летом, и стороны не могут договориться о продолжении сотрудничества. В нынешнем сезоне Ла Лиги Рамос провел 14 матчей, в которых отметился двумя голами.

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