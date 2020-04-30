Реал может пострадать из-за завершения сезона в Лиге 1

Трансферные планы мадридского Реала могут претерпеть изменения из-за окончательной остановки сезона в чемпионате Франции.

29 апреля Федерация футбола Франции решила окончательно завершить текущий розыгрыш Лиги 1. Теперь организации предстоит определить представителей в еврокубках, решить судьбу чемпионства и повышения в классе, или вылета.

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Если Ренн, который сейчас третий в турнирной таблице, получит право выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, то планы Реала по трансферу полузащитника "красно-черных" Эдуардо Камавинга могут потерпеть крах, сообщает AS.

Дело в том, что 17-летний анголец достиг соглашения с президентом Ренна Оливье Летанг,ом что останется в клубе еще на один сезон, если он сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов.

К слову, Камавинга провел 36 матчей за Ренн во всех турнирах нынешнего сезона, записав в свой актив один гол и две результативные передачи.

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