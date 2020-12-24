Как известно, руководство ПСЖ решило уволить Томаса Тухеля с должности главного тренера. Данное решение было принято после победы 4:0 над Страсбуром. Основным кандидатом на вакантную должность стал Маурисио Почеттино, который больше года находится без работы.

Почеттино в ПСЖ – известны срок потенциального контракта и имена ассистентов вероятного преемника Тухеля

Новость об увольнении Тухеля может серьезно расстроить Реал. Мадридский клуб планировал подписать Килиана Мбаппе летом 2021-го – как известно, отношения французского форварда с немецким тренером были далеки от идеальных. Реал стремился воспользоваться этим и переманить Мбаппе, контракт которого рассчитан до лета 2022-го.

Теперь планы "сливочных" могут пойти наперекосяк. Парижане якобы уже пообещали Почеттино, что удержат Килиана в клубе. Реал рассчитывал значительно удешевить трансфер чемпиона мира, воспользовавшись приближением даты завершения контракта, но теперь ситуация может в корне измениться. Если Мбаппе подпишет новое соглашение с ПСЖ, то мадридцы могут забыть о 22-летнем форварде, отмечает AS.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника