Реал может пострадать из-за увольнения Тухеля – запланированное усиление оказалось под угрозой
Решение уволить Томаса Тухеля изрядно взволновало мадридский Реал, который рискует потерять главную трансферную цель на следующее лето.
Как известно, руководство ПСЖ решило уволить Томаса Тухеля с должности главного тренера. Данное решение было принято после победы 4:0 над Страсбуром. Основным кандидатом на вакантную должность стал Маурисио Почеттино, который больше года находится без работы.
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Новость об увольнении Тухеля может серьезно расстроить Реал. Мадридский клуб планировал подписать Килиана Мбаппе летом 2021-го – как известно, отношения французского форварда с немецким тренером были далеки от идеальных. Реал стремился воспользоваться этим и переманить Мбаппе, контракт которого рассчитан до лета 2022-го.
Теперь планы "сливочных" могут пойти наперекосяк. Парижане якобы уже пообещали Почеттино, что удержат Килиана в клубе. Реал рассчитывал значительно удешевить трансфер чемпиона мира, воспользовавшись приближением даты завершения контракта, но теперь ситуация может в корне измениться. Если Мбаппе подпишет новое соглашение с ПСЖ, то мадридцы могут забыть о 22-летнем форварде, отмечает AS.
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