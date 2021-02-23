На радары мадридцев попал защитник РБ Лейпциг Ибрагима Конате, информирует Defensa Central.

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Реал долго следил за другим игроком "быков" Дайотом Упамекано, однако того уже успела "украсть" Бавария. Тогда Зинедин Зидан переключился на вариант с Конате. Наставнику Реала нравится скорость и мощь француза, однако есть две проблемы – большое количество травм и клаусула в размере 45 млн евро. Мадридцы продолжат следить за Конате до лета, чтобы оценить все риски.

Добавим, что центрбек РБ Лейпциг провел 14 матчей в текущем сезоне и отметился одним голом.

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