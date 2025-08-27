Дани Себальйос вот-вот покинет Реал, и королевский уже подыскал замену для 29-летнего испанца. Им может стать Адам Уортон из Кристал Пэлас, сообщает Diario AS.

21-летний полузащитник поразил своей игрой английский футбол в сезоне 2024/25. Игроком интересуются почти все топ-клубы АПЛ, но в ситуацию может вмешаться Реал. Однако Кристал Пэлас не хочет продавать игрока дешевле, чем за 80 млн евро. Любимый трюк "бланкос" с подписанием игрока на правах свободного агента здесь не пройдет – Уортон имеет действующий контракт вплоть до 2029 года.

Хаби Алонсо после неудачи с Субименди очень хочет подписать опорника, но если о трансфере Уортона не удастся договориться, то у Реала есть альтернатива в виде Киса Симита из АЗ Алкмаар. Также в стане "сливочных" допускают, что молодой Тьяго Питарч получит шанс в первой команде, если королевскому клубу не удастся подписать опорника до завершения трансферного окна.

Напомним, что Уортон вместе с Кристал Пэлас выиграл Кубок Англии, переиграв Манчестер Сити, и Суперкубок, одолев Ливерпуль в серии пенальти. Таким образом "орлы" получили первые трофеи в своей истории.

