Реал может отпустить Йовича в Лестер
16:38 - Читати українською
Форвард Реала Лука Йович может перебраться в английский чемпионат уже в зимнее трансферное окно.
Лестер заинтересован в аренде сербского нападающего, и попытается его подписать в зимнее трансферное окно.
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Как сообщает Leicestermercury со ссылкой на The Mirror, "лисы" хотят увеличить вариативность в атаке. Реал же не рассчитывает на игрока и готов распрощаться с сербом.
К слову, Йович провел 4 матча в текущем сезоне в составе королевского клуба, однако не отличался результативными действиями.
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