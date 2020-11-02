Форвард Реала Лука Йович может перебраться в английский чемпионат уже в зимнее трансферное окно.

Лестер заинтересован в аренде сербского нападающего, и попытается его подписать в зимнее трансферное окно.

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Как сообщает Leicestermercury со ссылкой на The Mirror, "лисы" хотят увеличить вариативность в атаке. Реал же не рассчитывает на игрока и готов распрощаться с сербом.

К слову, Йович провел 4 матча в текущем сезоне в составе королевского клуба, однако не отличался результативными действиями.

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