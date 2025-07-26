Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд может перейти в Реал, но для этого "бланкос" должны продать одного из лидеров атаки.

Если Винисиус Жуниор покинет Реал, королевский клуб попытается сделать предложение Эрлингу Холанду, сообщает Cadena SER.

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Ситуация с новым контрактом для 25-летнего бразильца зашла в тупик и Реал серьезно рассматривает вариант продажи звезды. Самыми вероятными кандидатами называют саудовские команды, которые готовы выложить более 200 миллионов за вингера.

В случае продажи Винисиуса Флорентино Перес может попытаться подписать Эрлинга Холанда, объединив норвежца с Килианом Мбаппе в атаке.

"Сливочные" все еще надеются продлить соглашение с бразильцем, хотя его действующий контракт заканчивается уже в 2027 году, что изрядно беспокоит Реал.

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