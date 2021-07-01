Марокканец близок к переходу в ПСЖ за 70 млн евро из Интера, что позволит подзаработать и Реалу, сообщает AS.

Челси пытается сорвать трансфер Хакими в ПСЖ – два соблазнительных предложения для Интера

Мадридцы получат 2,1 млн евро благодаря тому, что Хакими находился в академии "сливочных" до 19 лет. Обычно, по правилам ФИФА, клуб получает 5% от суммы трансфера своего воспитанника, однако Реал получит только три пятых от этих 5 процентов.

К слову, в прошлом сезоне, который стал для него дебютным в Италии, Хакими провел за Интер 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо