Реал может использовать своего таланта в переговорах по Хаверцу

Реал будет иметь козырь перед другими претендентами на звезду Байера Кая Хаверца.

Немецкий клуб заинтересуется 18-летним хавбеком "сливочных" Рейньером Жезусом, сообщает Marca.

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Реал в феврале заплатил 30 млн евро за юного бразильца, однако о выступлениях за первую команду речь пока не идет. Зато Байер готов дать таланту больше игрового времени уже сейчас. Именно Рейньер может стать ключом к переходу Хаверца в Реал. "Аптекари" отпустят игрока сборной Германии в Мадрид, а сами получат в аренду одного из самых перспективных бразильцев современности.

Добавим, что цена Хаверца по Transfermarkt составляет 81 млн евро, а Рейньера – 22,5 млн.

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