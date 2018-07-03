Реал мог предложить за Неймара 310 млн евро – клуб сделал официальное заявление

Реал якобы предложил за форварда ПСЖ Неймара невероятную сумму в размере 310 млн евро, сообщают испанские СМИ. "Королевский клуб" уже отреагировал на информацию, поспешив опровергнуть данные сведения.

Мадридский Реал по-прежнему настроен подписать форварда ПСЖ и сборной Бразилии Неймара. Испанский клуб уже якобы предложил за бразильца 310 млн евро. Соответствующая информация была озвучена в эфире общенационального испанского телеканала TVE.

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"Королевский клуб" оперативно отреагировал на это сообщение, опубликовав соответствующее заявление на своем официальном сайте.

"Реал удивлен тем, что испанское телевидение сообщило абсолютно недостоверную информацию, не связавшись с одной из сторон, ведь эту информацию было очень просто опровергнуть", – говорится в заявлении.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 млн евро. Уже длительное время появляются сообщения, что бразилец несчастлив в Париже и хочет покинуть клуб. Одним из вариантов для Неймара был именно переход в Реал, а также возвращение в Барселону.