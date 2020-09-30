Реал Мадрид – Вальядолид: стартовые составы на матч Ла Лиги
22:30 - Читати українською
Реал Мадрид в рамках 4-го тура Ла Лиги принимает Вальядолид. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
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Матч 4-го тура Ла Лиги Реал Мадрид – Вальядолид начался в 22:30 по киевскому времени. Видеотрансляция проходит на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Реал Мадрид:
Вальядолид:
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