"Сливочные" могли забить еще на 13 минуте, но Винисиус не сумел реализовать пенальти, который заработал Мбаппе. Мамардашвили прекрасно парировал удар бразильца.

Реал проиграл Валенсии, сделав подарок Барселоне – Винисиус не забил пенальти, испорченный дебют конкурента Лунина

Реал пропустил первым. Диакаби классно замкнул подачу с углового, выпрыгнув выше всех. Муктар мог стать сразу и антигероем, забив в свои ворота, но судья зафиксировал офсайд у Мбаппе во время атаки. Попытки мадридцев повести в счете ни к чему не привели, а в компенсированное время Уго Дуро сумел вырвать победу для своей команды.

Проигрышем Реала может воспользоваться Барселона, у которой есть возможность увеличить отрыв до шести очков от мадридцев.