Сенсационное поражение мадридцев в пользу Барселоны в видеообзоре матча Реал – Валенсия – 1:2
Реал проиграл Валенсии (1:2) в 30-м туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
"Сливочные" могли забить еще на 13 минуте, но Винисиус не сумел реализовать пенальти, который заработал Мбаппе. Мамардашвили прекрасно парировал удар бразильца.
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Реал пропустил первым. Диакаби классно замкнул подачу с углового, выпрыгнув выше всех. Муктар мог стать сразу и антигероем, забив в свои ворота, но судья зафиксировал офсайд у Мбаппе во время атаки. Попытки мадридцев повести в счете ни к чему не привели, а в компенсированное время Уго Дуро сумел вырвать победу для своей команды.
Проигрышем Реала может воспользоваться Барселона, у которой есть возможность увеличить отрыв до шести очков от мадридцев.