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Сказочное возвращение Асенсио и шедевр Бензема в видеообзоре матча Реал – Валенсия – 3:0

09:21 - Читати українською
Сказочное возвращение Асенсио и шедевр Бензема в видеообзоре матча Реал – Валенсия – 3:0
Реал Мадрид – Валенсия – видео голов и обзор матча 18 июня 2020 / ФК Реал Мадрид

Реал разгромил Валенсию (3:0) в рамках 29-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Реал Мадрид – Валенсия на "Футбол 24".

61’ Карим Бензема
75’ Марко Асенсио
86’ Карим Бензема
 
Кангин Ли 89’
61’ Карим Бензема
75’ Марко Асенсио
86’ Карим Бензема
89’ Кангин Ли

Первый тайм поединка Реал Мадрид – Валенсия голов не принес, хотя у гостей были два роскошных шанса. Сначала Родриго целил в дальний угол, но попал в штангу, а затем мяч побывал в воротах Реала, но арбитр поединка отменил взятие ворот из-за крошечного офсайда, который заметил только VAR.

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Во второй половине игры лидер доказал свой класс. Сначала Карим Бензема ударом в нижний угол открыл счет, а затем свое слово сказал Марко Асенсио. Испанец, который оправился от тяжелой травмы, вышел на поле впервые за 11 месяцев, а уже через несколько секунд после появления записал в свой актив забитый гол.

Точку в матче поставил все тот же Бензема, который после паса Асенсио эффектно укротил мяч и поразил ворота Валенсии. 3:0 – Реал продолжает преследовать Барселону в чемпионской гонке.

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Реал Мадрид - Валенсия Карим Карим Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Валенсия Валенсия Марко Марко Асенсио Видеоновости
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