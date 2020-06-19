Сказочное возвращение Асенсио и шедевр Бензема в видеообзоре матча Реал – Валенсия – 3:0

Реал разгромил Валенсию (3:0) в рамках 29-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Реал Мадрид – Валенсия на "Футбол 24".

Первый тайм поединка Реал Мадрид – Валенсия голов не принес, хотя у гостей были два роскошных шанса. Сначала Родриго целил в дальний угол, но попал в штангу, а затем мяч побывал в воротах Реала, но арбитр поединка отменил взятие ворот из-за крошечного офсайда, который заметил только VAR.

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Во второй половине игры лидер доказал свой класс. Сначала Карим Бензема ударом в нижний угол открыл счет, а затем свое слово сказал Марко Асенсио. Испанец, который оправился от тяжелой травмы, вышел на поле впервые за 11 месяцев, а уже через несколько секунд после появления записал в свой актив забитый гол.

Точку в матче поставил все тот же Бензема, который после паса Асенсио эффектно укротил мяч и поразил ворота Валенсии. 3:0 – Реал продолжает преследовать Барселону в чемпионской гонке.