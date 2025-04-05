Реал и Валенсия сыграют в 30 туре Ла Лиги. Стартовые составы и онлайн-трансляция матча в этой новости на "Футбол 24".

Матч Реал – Валенсия начнется в 17:15 на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. Вживую встречу можно посмотреть на канале Megogo. Главные события игры опишет и "Футбол 24" в текстовой трансляции.

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Перед стартом тура Реал занимал вторую строчку в турнирной таблице с 63 баллами, и на три пункта отставал от Барселоны. Валенсия расположилась на 15 месте с 31 очком. "Сливочные" лишь дважды теряли очки на Бернабеу в этом сезоне. "Летучие мыши" остаются единственной командой Ла Лиги, которая до сих пор не побеждала на выезде.

Лунин перед матчем провел тренировку, но лишь в последний момент стало известно, что украинец пропустит игру. Свой шанс получит третий вратарь Реала Фран Гонсалес.

Стартовый состав Реала: Фран Гонсалес – Лукас Васкес, Чуамени, Рюдигер, Фран Гарсия – Модрич, Вальверде, Беллингем – Браим Диас, Мбаппе, Винисиус.