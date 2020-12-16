К Эль Класико против Атлетика мадридский Реал подошёл в шикарной форме, переиграв Севилью, Боруссию М и Атлетико и не пропустив за этот период ни одного гола. В случае победы над басками "сливочные" поравнялись бы по очкам с Реал Сосьедадом и всё тем же Атлетико (хотя у "матрасников" есть два матча в запасе), поэтому неудача была недопустимой для "королевского клуба". На такую ​​важную встречу нашего Андрея Лунина оставили в запасе.

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Очевидно, что гости из Бильбао были андердогами, однако на старте поединка именно они владели инициативой. Уже на 5-й минуте де Маркос головой пробивал мимо левой штанги, замыкая навес Уильямса, а 13-й Иньяки обыгрался с Оскаром и вывалился на ворота хозяев – впрочем, баск пробил рядом с дальней штангой! При этом нападающего в момент удара явно толкал Карвахаль, но арбитр проигнорировал эпизод.

A lo mejor a cámara lenta

El #VAR se entera de que esto es penalti

de Carvajal a Williams #RealMadridAthletic

Vía @ZB_Media_01 pic.twitter.com/8eMr8exALs — ᴛᴏɴʏ. (@TTonypdz) December 15, 2020

Всё шло хорошо, однако на 13-й минуте случилась катастрофа – Рауль Гарсия, который уже имел жёлтую карточку за грубый фол на Кроосе, сфолил против Тони ещё раз, получив вторую жёлтую и удаление. Атлетик остался в меньшинстве на весь матч.

Впрочем, особых проблем после этого события подопечные Гаиски Гаритано не почувствовали. Да, Реал перехватил инициативу и время от времени обострял игру, но моменты у мадридцев ни были слишком опасными. До 40-х минут можно вспомнить только обводной удар Вальверде (мяч прошёл в метре от штанги), замыкание углового в исполнении Рамоса (слишком высоко)и дальний выстрел Крооса (над девяткой). Были и другие попытки, однако они уже совсем не претендовали на взятие ворот.

Казалось, Атлетик будет уверенно держать нули хотя бы до перерыва, но в последние минуты перед ним Реал по-взрослому взялся за оборону гостей. Так, на 41-й минуте подачу Модрича во вратарскую замыкал Винисиус – Жуниор пробил точно в Симона. На 44-й Вальверде принял навес Менди с углового и вторым касанием пытался расстрелять ворота, но нормально попасть по мячу не получилось.

В конце концов, в компенсированное время "сливочные" дожали соперника вследствие красивой комбинации со скидкой Винисиуса под удар Кроосу из-за пределов штрафной – Тони же мощно пробил под ближнюю штангу. 1:0! Именно с этим счётом команды и ушли отдыхать.

На старте второго тайма баски пошли отыгрываться. Реал ещё не успел прийти в себя после перерыва, а Атлетик, организовав несколько атак, неожиданно сравнял счёт: на 52-й минуте де Маркос прорвался по правому флангу и выкатил поперечный пас на свободного Капу, а тот метров с 19-ти пробил по центру – Куртуа парировал первый удар, но Андер поймал отскок и пробил во второй раз. 1:1!

Реал уже через две минуты ответил голом Винисиуса с передачи Бензема, однако его отменили из-за офсайда. Казалось, что сейчас Атлетику не позавидуешь – впрочем, в следующие 20 минут давление мадридцев не вылилось во что-то более острое, чем два дальних удара в исполнении Менди и Крооса. Оба полетели по воробьям. Было также несколько кроссов и перспективных атак без завершения, однако в целом темп встречи критически упал. Матч уверенно шел на ничью, несмотря на попытки Зидана освежить атаку – в середине второго тайма на поле вышли Асенсио, Иско и Родриго.

Несмотря на отсутствие моментов, Реал Мадрид явно превосходил в общей активности. Контригры со стороны басков вообще не было, за что команду и наказали: на 75-й минуте Карвахаль исполнил прекрасную подачу с правого полуфланга, а Бензема точным ударом головой замкнул – 2:1!

Гаиска Гаритано в ответ выпустил Муньяина и Лекуэ. Атлетик пошёл отыгрываться, откровенно прижав Реал на 80-х минутах – впрочем, ничего интереснее серии угловых и заблокированного Вараном удара Кордобы, выжать баскам не удавалось. "Сливочные" пытались контратаковать, но получалось так себе. Впрочем, в компенсированное время наступил решающий момент: Весга на 90+1-й минуте вырвался на свидание с Куртуа и бесхитростно пробил в голкипера, а мадридцы ответили атакой с проникающим Модрича на правый край штрафной и выстрелом Бензема в дальний угол – 3:1! Это уже была победа.

Таким образом, Реал поравнялся с Реал Сосьедадом и Атлетико на вершине турнирной таблицы Примеры. Сейчас у мадридцев 26 очков, но они идут третьими по дополнительным показателям. Атлетик, имея в активе 14 зачётных баллов, держится на тринадцатой строчке.

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