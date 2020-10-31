Реал Мадрид – Уэска:онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Лунин начал на скамейке запасных
В рамках 8-го тура испанского чемпионата мадридский Реал на своем поле принимает Уэску. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.
Матч Реал – Уэска начался в 15:00 по киевскому времени. Посмотреть матч вживую можно на платформе MEGOGO.
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Стартовые составы команд:
Реал: Куртуа; Лукас Васкес, Милитао, Рамос, Марсело – Каземиро, Вальверде, Модрич – Асенсио, Бензема, Азар
Запасные: Лунин, Альтубе, Варан, Кроос, Йович, Винисиус, Иско, Менди, Мариано, Родриго, Серхио Сантос
Уэска: Фернандес – Маффео, Пулидо, Сиовас, Луисиньо – Борха Гарсия, Москера, Нвакали – Серхио Гомес, Рафа Мир, Онтиверос
Запасные: Альваро, Инсуа, Гастони, Галан, Эухени, Думбия, Феррейро, Сеоане, Хуан Карлос, Сандро, Эскриче
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