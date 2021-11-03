Реал Мадрид U-19 – Шахтер U-19: онлайн-трансляция матча Юношеской Лиги чемпионов
Шахтер U-19 в рамках 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА принимает Реал U-19. Стартовые составы на матч – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА 2021/22 Реал Мадрид U-19 – Шахтер U-19 начнется в 15:00 по киевскому времени. Видеотрансляция проходит на "MEGOGO".
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Стартовые составы команд:
Реал Мадрид U-19: Висенте – Каррильо, Асенсио, Марвел, Обрадор – Вильяр, Лукас – Петер, Иглесиас, Аранда – Герреро
Запасные: Пиньейро, Саласар, Гомес-Элехидо, Накаи, Гонсало, Хименес, Пухоль
Шахтер U-19: Пузанков – Капинус, Козык, Фарина, Булеза – Сигеев, Лосенко, Гулько – Глущенко, Гончарук, Бако
Запасные: Твардовский, Гаврилюк, Савченко, Пушкарёв, Роспутко, Плющ, Погорелый
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