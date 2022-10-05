В первых двух поединках группового этапа "горняки" одержали две победы – над РБ Лейпциг (2:0) и Селтиком (2:1). Теперь соперником будут мадридцы, имеющие в своем активе победу над шотландцами и ничью с немцами.

Реал Мадрид – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени. Посмотреть противостояние украинской и испанской команд можно на MEGOGO и сайте УЕФА . Футбол 24 традиционно проводит текстовую онлайн-трансляцию .

До сегодняшнего дня соперники встречались между собой 4 раза: одна победа у "горняков" и три у "бланкос" (разница мячей: 5-13).

Стартовые составы команд:

Шахтер U-19: Твардовский (К) – Булеза, Фарина, Савченко, Чуйко – Роспутько – Пушкарев, Сигеев, Лосенко, Ющенко – Погорелый;

Запасные: Барченко, Башмарин, Глущенко, Янович, Цуканов, Сметана, Ломага.

Реал U-19: Пинейро – Юси, Серрано, Наверос, Тобиас – П. Перес, Байшаули, Анхель (К) – Гонсало, Браво, Фортуни;

Запасные: Кетглас, Л. Перес, Акоста, Посуэло, Кабрера, Герреро, Хименес.