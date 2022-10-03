Донецкий Шахтер встретится с мадридским Реалом в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов 2022/23. Какой прогноз букмекеров на игру, подскажет Футбол 24.

Матч Реал – Шахтер состоится в среду, 5 октября, в 22:00 по Киеву. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Команды подходят к поединку в статусе лидеров группы. Шахтер разгромил Лейпциг и расписал ничью с Селтиком.

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Реал – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Действующий обладатель Кубка чемпионов выступает грандиозным фаворитом против украинизированного Шахтера. Специалисты William Hill на победу Мадрида выставили скудный коэффициент 1.15, а на Донецк дают космические 17. Ничья оценена в 7.5.

Авторитетная контора Bwin немного больше верит в Шахтер – 13.5. Успех Реала представлен коэффициентом 1.19, а ничья – 7.5. Все же "горняки" показали, что способны на сюрпризы в Мадриде, обыграв Реал два года назад ослабленным из-за коронавируса составом.

За 4 предыдущих встречи Шахтер и Реал забили 15 голов, поэтому грядущий матч ожидается очень результативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 1.38, а на соответствующий тотал меньше – 2.85.

Реал имеет кадровые проблемы. Участие лидеров Модрича и Куртуа под вопросом, а Бензема только что вернулся после травмы. Впрочем, букмекеры считают, что Мадрид сможет одержать сухую победу. Наиболее вероятный счет – 2:0.

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