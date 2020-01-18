Судейские скандалы и гениальный ассист Йовича в видеообзоре матча Реал – Севилья – 2:1

Реал одолел Севилью в 20 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Севилья.

Севилья могла открыть счет в первом тайме, но после консультации с VAR рефери отменил гол Люка де Йонга из-за якобы блокировки Гуделя против Милитао. "Чистые" мячи посыпались после перерыва.

Реал обыграл Севилью благодаря дублю Каземиро и скандальному решению VAR и стал единоличным лидером

Каземиро легко разобрался с голкипером (стоит отметить тонкую передачу пяткой от Йовича), на что Севилья ответила точным ударом де Йонга. Впрочем, три очка все же вырвал Реал. Тот же Каземиро выиграл "воздух" в центре штрафной андалусийцев и отправил круглого под правую стойку – 2:1.