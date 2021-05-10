Реал принимал Севилью в 35-м туре чемпионата Испании. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команды устроили на поле настоящие качели, в которых не смогли определить победителя.

Куман все еще верит в шансы Барселоны на Ла Лигу, несмотря на потерю очков с Атлетико

После первого тайма Севилья лидировала, но после перерыва Асенсио выровнял положение. Арбитр позволил гостям снова выйти вперед, назначив пенальти, который успешно реализовал Ракитич. Когда казалось, что победа Севильи неизбежна, Кроос сумел вырвать ничью.

Реалу удалось вытеснить Барселону со второго места, расстояние команды Зидана от Атлетико составляет два очка.

Реал благодаря курьезному голу вырвал ничью в скандальной битве с Севильей – мадридцы упустили шанс возглавить Ла Лигу