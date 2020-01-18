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Реал – Севилья: онлайн-трансляция матча Ла Лиги

18 января 16:55 771 Читати українською
Реал – Севилья: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
Реал – Севилья: стартовые составы и онлайн-трансляция матча

Реал принимает Севилью в матче 20-го тура Ла Лиги. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

57’ Каземиро
69’ Каземиро
 
Люк де Йонг 64’
57’ Каземиро
64’ Люк де Йонг
69’ Каземиро

Поединок Реал – Севилья стартует в 17:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча доступна на телеканале Футбол 2. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

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Стартовые составы команд:

Реал: Куртуа, Карвахаль, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Васкес, Йович, Родриго

Запасные: Ареоля, Начо, Бензема, Браим Диас, Иско, Менди, Винисиус

Севилья: Вацлик, Навас, Кунде, Карлос, Регилон, Фернандо, Гудель, Банега, Мунир, Де Йонг, Васкес

Запасные: Буну, Каррисо, Эскудеро, Оливер, Рони Лопеш, Нолито, Эн-Несери

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