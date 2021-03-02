Реал имел все шансы снова вернуть себе вторую строчку турнирной таблицы, но для этого нужно было побеждать Сосьедад, ведь Барселона свой матч отчетного тура против Севильи выиграла. Однако не суждено.

Реал на последних минутах спас ничью с Сосьедадом – Мадрид не смог вернуться на второе место в Ла Лиге

Первый тайм вообще завершился без голов, а в начале второго гости неожиданно открыли счет. Мадрид владел преимуществом, но смог набрать лишь одно очко. На последних минутах Винисиус Жуниор спас свою команду от поражения.