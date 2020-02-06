Реал – Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча Кубка Испании

Реал Мадрид принимает Реал Сосьедад в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Поединок Реал Мадрид – Реал Сосьедад стартует в 20:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".
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Стартовые составы:
Реал Мадрид: Ареоля, Милитао, Рамос, Начо, Марсело, Кроос, Вальверде, Браим Диас, Хамес, Винисиус, Бензема
Реал Сосьедад: Римеро, Субельдия, Элустондо, Мерино, Оярсабаль, Янузай, Горосабель, Исак, Монреаль, Эдегор, Ле Норман