Реал Мадрид на прошлой неделе одержал тяжёлую победу над Аталантой, имея в лазарете девять футболистов – травмы залечивали Рамос, Карвахаль, Вальверде, Милитао, Азар, Бензема, Марсело, Родриго и Одриосола. Три последних успели восстановиться до понедельника, однако Зинедин Зидан оставил их в запасе. На домашний матч против Реал Сосьедада тренерский штаб решил оставить победный состав из Бергамо, сменив лишь нападающего – вместо Винисиуса в старте вышел Мариано. Андрей Лунин, как и всегда, оставался на банке.

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"Сливочным" необходимо было переиграть басков при любых условиях, ведь тогда они бы приблизились к Атлетико на расстояние трёх очков. Да, у "матрасников" всё равно был матч в запасе, однако в следующем туре стоит Мадридское дерби – там можно будет сравняться. Кроме того, победа над Сосьедадом позволила бы Реалу вернуть вторую позицию, на которую выскочила Барселона.

Хозяева с первых минут захватили инициативу и не отпускали её до перерыва, хотя нельзя сказать, что Реал Сосьедад разрывали. На поле проходила динамичная игра с атаками в обе стороны, но у мадридцев было 12 ударов по воротам, а у сан-себатьянцив – лишь два, причём один накрыли. Единственный незаблокированный выстрел гостей случился на 17-й минуте, когда Порту протащил мяч по центру и отдал передачу на линию штрафной Горосабелю. Тот слабо выстрелил с правого края точно в руки Куртуа.

Реал же имел минимум четыре голевых возможности. Так, на 22-й минуте Мариано замыкал навес, попав в перекладину, а Асенсио, поймав отскок и пожонглировав мячом, метров с десяти пробил в правый угол – Ле Норман на линии ворот бросился под этот удар! На 26-й мог отличиться Каземиро, пробивший с правого края штрафной – рядом с дальней штангой! На 35-й минутн Кроос ворвался в штрафную и переиграл двух защитников, но дальнейшую попытку перебросить голкипера сорвал Субельдия. Уже перед свистком на перерыв Модрич выстрелил с дистанции, однако Ремиро парировал. В конце концов, отдыхать команды отправились по нулях на табло.

Сосьедад агрессивно начал второй тайм, в первые пять минут заработав два угловых и организовав два удара по воротам – Монреаль метров с шести пробил головой над перекладиной, а выстрел Исака накрыли защитники. Реал при этом не прижимался, но и не отвечал. За пассивность прилетело наказание на 55-й минуте: Давид Силва ипсолнил диагональ на левый фланг Монреалю, а тот подал на правый край штрафной – там Порту перевиселв Менди и пробил головой в дальний угол. 0:1! Ещё через две минуты гости могли и удвоить преимущество вследствие ошибки Начо в обороне, однако дальнейший прострел на 11 метров Исак не успел замкнуть.

Получив такую ​​оплеуху, Мадрид пошёл отыгрываться. Уже на 58-й минуте сравнять счёт мог Кроос, который из-за пределов штрафной эффектно закручивал в дальнюю девятку – над перекладиной! Зинедин Зидан на 61-й провёл тройную замену, бросив в бой Дуро, Винисиуса и Родриго, а Каземиро на 63-й снова классно пробил головой – мяч прошел рядом с левой штангой! Ещё через шесть минут Дуро замыкал очередной навес (Реал начал их использовать невероятно часто), но сфера пролетела над каркасом.

Постепенно баски выровняли ход встречи. На 70-х минутах давление Реала вылилось только в очередное замыкания Каземиро мимо штанги, однако там был метровый офсайд. На 77-й Зидан снял с игры Модрича и выпустил Вальверде, а Иманол Альгуасил парировал ход тройной заменой, ориентированной на оборону. Впрочем, она не помогала – Реал ближе к эндшпилю встречи снова начал прижимать Сосьедад. Так, на 84-й минуте забивать должен был Родриго, который обыгрался с Вальверде и пробил в дальний угол – бразильцу не хватило точности.

Казалось, что баски таки удержат победу, но не получилось. На 89-й минуте Реал таки отыгрался: Васкес прострелил с правого края штрафной, мяч остроумно пропустили на Винисиуса, а тот выстрелил под левую штангу – 1:1! Этот гол установил окончательный счёт встречи.

В результате этой ничьи Реал остался на третьей позиции с 53 очками в активе. Барселона имеет столько же, но опережает мадридцев по разнице голов. Сосьедад, набрав 42 зачётных балла, идёт пятым – к зоне ЛЧ баскам не хватает всего двух побед.

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